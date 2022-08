Mercato Atalanta, colpo della Dea: arriva Hojlund (Di sabato 27 agosto 2022) L’Atalanta ha piazzato un grande colpo, anche per il futuro: arriva il giovane Hojlund dallo Sturm Graz Come riportato questa mattina da L’Eco di Bergamo, l’Atalanta ha piazzato un colpo acquistando il giovane Hojlund dallo Sturm Graz. L’attaccante classe 2003 è arrivato a Bergamo nella giornata di ieri e ha svolto le visite mediche di rito prima di unirsi alla squadra di Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) L’ha piazzato un grande, anche per il futuro:il giovanedallo Sturm Graz Come riportato questa mattina da L’Eco di Bergamo, l’ha piazzato unacquistando il giovanedallo Sturm Graz. L’attaccante classe 2003 èto a Bergamo nella giornata di ieri e ha svolto le visite mediche di rito prima di unirsi alla squadra di Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO L'ATALANTA HA CHIUSO PER RASMUS HOJLUND. DOMANI ARRIVA IN CITTA', OPERAZIONE DA 17 MLN #SkySport… - MCriscitiello : Lo strappo non è tra Malinovskyi e l'Atalanta ma tra Malinovskyi e Gasperini. Litigio al termine dell'amichevole de… - EnricoTurcato : #Gasperini molto morbido su #Malinovskyi: “È giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore che garantisca più di 6 gol.… - AlexFerragosti : @BouchMillaTre @MVilaAcademy 2) sbagliato prendere come riferimento l'atalanta perché non c'è stato un solo giocato… - iscorers : Milan, è sfida all’Atalanta per un centrocampista | Mercato -