Meloni: "Se vinciamo le elezioni, Mattarella non può non indicarmi come premier" (Di sabato 27 agosto 2022) Giorgia Meloni ha partecipato all'evento La Piazza 2022, organizzato da Affari Italiani, che si è tenuto ieri a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il titolo dell'incontro con Giorgia Meloni era Speriamo che sia femmina?, un titolo allusivo che sottolinea la possibilità che Giorgia Meloni possa essere la prossima Presidente del Consiglio dei Ministri, visto il consenso piuttosto ampio riconosciuto al partito di cui è leader, Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha condiviso le sue dichiarazioni a Ceglie Messapica anche sui suoi canali social. Le dichiarazioni di Giorgia Meloni a Ceglie Messapica Durante il suo intervento Giorgia Meloni ha sostenuto che se Fratelli d'Italia dovesse vincere le prossime elezioni del 25 settembre, affermandosi come

