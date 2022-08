Meloni: "Se vinciamo le elezioni, Mattarella non può non darmi l'incarico" (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - "Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa". Giorgia Meloni continua il proprio tour elettorale e da Ceglie Messapica, in Puglia, insiste nel rivendicare Palazzo Chigi qualora il suo partito fosse il più votato di un centrodestra vittorioso alle elezioni. "L'anomalia non sarei io, ma lo è stata Monti", ha aggiunto la leader di FdI, che nei giorni scorsi si era ancora rivolta ai media stranieri per rassicurare l'opinione pubblica internazionale sul fatto che con lei a capo del governo non ci saranno né sconquassi nei conti pubblici né cambiamenti nella collocazione internazionale del nostro Paese. "Io ho fatto un manifesto di presentazione della campagna elettorale - ha spiegato - sul tema di essere pronti. Sappiamo che per il nostro ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - "Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere chepossa assumere una scelta diversa". Giorgiacontinua il proprio tour elettorale e da Ceglie Messapica, in Puglia, insiste nel rivendicare Palazzo Chigi qualora il suo partito fosse il più votato di un centrodestra vittorioso alle. "L'anomalia non sarei io, ma lo è stata Monti", ha aggiunto la leader di FdI, che nei giorni scorsi si era ancora rivolta ai media stranieri per rassicurare l'opinione pubblica internazionale sul fatto che con lei a capo del governo non ci saranno né sconquassi nei conti pubblici né cambiamenti nella collocazione internazionale del nostro Paese. "Io ho fatto un manifesto di presentazione della campagna elettorale - ha spiegato - sul tema di essere pronti. Sappiamo che per il nostro ...

