Meloni: «Se vinciamo e FdI si affermail Quirinale non può che indicarmi» (Di sabato 27 agosto 2022) La leader politica alla kermesse di Affari Italiani: «La flat tax? Per passi, visto il bilancio dello Stato». Il duello con Luigi Di Maio «pagato per screditare l’Italia» Leggi su corriere (Di sabato 27 agosto 2022) La leader politica alla kermesse di Affari Italiani: «La flat tax? Per passi, visto il bilancio dello Stato». Il duello con Luigi Di Maio «pagato per screditare l’Italia»

Elezioni politiche 2022, Meloni: "Se vinciamo, Mattarella non può non indicarmi"

ROMA. "Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa" rispetto alla mia indicazione. Lo afferma Giorgia Meloni, alla kermesse di Affari Italiani. "L'anomalia non sarei io, ma lo è stata Monti". Pronta a guidare il governo dopo Mario Draghi "Io ci ho fatto un manifesto di presentazione della campagna elettorale".

"Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi".

Nella piazza pugliese che fu dei bagni di folla di Giuseppe Conte, la prima serata dell'appuntamento politico di fine estate di Ceglie Messapica — «La Piazza», appunto — è toccata a Giorgia Meloni.