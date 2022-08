Meloni: «Se vinciamo e Fdi si afferma, credo che Mattarella non possa che indicarmi come premier» (Di sabato 27 agosto 2022) Dal palco del festival di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, Giorgia Meloni ha chiarito che se il centrodestra dovesse vincere con Fratelli d’Italia come primo partito della coalizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe solo una scelta da fare: «Se vincesse il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fdi non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa rispetto alla mia indicazione». Dal palco dell’evento Meloni ha criticato anche la campagna elettorale portata avanti dal centrosinistra: «Diventa difficile parlare di contenuti: si inventano di tutto per screditarci, mistificare e gettare fango. L’unico argomento della sinistra è dire che Meloni è un mostro. Ma mi rendo conto ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Dal palco del festival di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, Giorgiaha chiarito che se il centrodestra dovesse vincere con Fratelli d’Italiaprimo partito della coalizione, il presidente della Repubblica Sergioavrebbe solo una scelta da fare: «Se vincesse il centrodestra e ci fosse l’zione di Fdi non ho ragione di credere cheassumere una scelta diversa rispetto alla mia indicazione». Dal palco dell’eventoha criticato anche la campagna elettorale portata avanti dal centrosinistra: «Diventa difficile parlare di contenuti: si inventano di tutto per screditarci, mistificare e gettare fango. L’unico argomento della sinistra è dire cheè un mostro. Ma mi rendo conto ...

