Meloni | “Di Maio mi fa impazzire | va in giro a screditare l’Italia per racimolare qualche voto Letta? Pur di governare lo farebbe sulle macerie”

(Di sabato 27 agosto 2022) “Vado avanti per la mia strada, ma una cosa sola mi dà fastidio: sento Luigi Didire che se vince il centrodestra,rischia una guerra economica. Il ministro degli Esteri va inper il mondo aquesta nazione per tentare diun. Lo considero vergognoso“. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, dal palco “La Piazza” a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso della festa politica di Affaritaliani.it, intervistata dal direttore Angelo Maria Perrino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ed ecco che Diha sfoderato l'ennesimo attacco frontale alla coalizione di centrodestra , con ... " Se la destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin , così comein ...propone di tagliare tutti gli oneri delle bollette che portano soldi allo Stato, "si può ... Mentre Luigi Diaccende la polemica con M5s e centrodestra: "Chi ha fatto cadere il governo ...La leader di Fdi, Giorgia Meloni ha affermato ... fatto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio, sostenendo che nel caso di vittoria del centrodestra in Italia ...Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, teme che, in caso di vittoria del centrodestra, "Salvini ci porterà in braccio a Putin".