Matrimonio da favola per Pellegrini e Giunta: tutti gli ospiti vip (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini ha detto sì. La "Divina" si è sposata oggi con il suo ex istruttore Matteo Giunta nella chiesa veneziana di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco. Federica Pellegrini, come da tradizione, è arrivata in chiesa in uno splendido abito bianco con un lungo velo con 40 minuti di ritardo ed è stata accompagnata all'altare dal padre. La cerimonia, iniziata alle 16.40 circa, è stata celebrata da don Antonio Genovese, l'ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che ha visto crescere la campionessa. Come testimoni di nozze sono stati scelti i fratelli degli sposi: Alessandro per lei e Tommaso per lui. Significativa la scelta delle parti cantate affidate a Virginia Castagnetti, la figlia del compianto Alberto, l'ex c.t. della Nazionale di nuoto che per la Pellegrini è ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Federicaha detto sì. La "Divina" si è sposata oggi con il suo ex istruttore Matteonella chiesa veneziana di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco. Federica, come da tradizione, è arrivata in chiesa in uno splendido abito bianco con un lungo velo con 40 minuti di ritardo ed è stata accompagnata all'altare dal padre. La cerimonia, iniziata alle 16.40 circa, è stata celebrata da don Antonio Genovese, l'ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che ha visto crescere la campionessa. Come testimoni di nozze sono stati scelti i fratelli degli sposi: Alessandro per lei e Tommaso per lui. Significativa la scelta delle parti cantate affidate a Virginia Castagnetti, la figlia del compianto Alberto, l'ex c.t. della Nazionale di nuoto che per laè ...

tempoweb : #Matrimonio da favola per #Pellegrini e #Giunta: tutti gli ospiti #vip #27agosto #iltempoquotidiano… - CorSport : Federica #Pellegrini sposa Matteo #Giunta: le FOTO del matrimonio da favola - sabrinadibona : @DgSilvia In realtà il figlio una mattina si sveglia, riceve una telefonata dalla fidanzata che dice “ hai detto a… - infoitcultura : Sabrina Ghio e Carlo Negri, matrimonio in Comune aspettando la cerimonia da favola - Patrixros : @DgSilvia I figli se vogliono il matrimonio da favola se lo pagano. Così ho fatto io da figlia. Infatti eravamo in 28. -