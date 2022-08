Matilde Brandi di nuovo innamorata | “Ho riscoperto l’amore”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 27 agosto 2022) Ospite del ristorante “Bell’Aria” di via Alfonso Pinzon, la soubrette romana ammette: “Dopo la separazione ho…” In grande forma, sorridente e – confessa – “finalmente”, ancheieri sera (venerdì) ha cenato al ristorante “Bell’Aria” di via Alfonso Pinzon, ormai diventato una tappa gastronomica abituale per i vip che transitano dalla riviera romagnola. Ospite dei proprietari Nicola ed Enrico, la bella soubrette – ghiotta di pesce fresco – ha ordinato una degustazione di crudità, un risotto al pesto coi gamberi, fritto misto del giorno, la tradizionale grigliata allo spiedo ed un tiramisù artigianale. E alla fine si è personalmente complimentata con lo chef Pasquale Ferraro. Molto disponibile con i clienti del locale (selfie e battute a go-go), ...