Mascherine a scuola, è polemica. Speranza, "No obbligo alla partenza poi si valuterà". Bassetti, "mascherine non servono a niente"

A settembre la mascherina a scuola sarà obbligatoria? "alla partenza sicuramente no, poi si valuterà il quadro epidemiologico passo dopo passo. L'auspicio è che si possa utilizzare il tema della raccomandazione e della responsabilità individuale rispetto all'obbligo. Sarei un po' più cauto nel dire no mascherina".

