Marotta: «Minaccia PSG su Skriniar? Ora il rinnovo» (Di sabato 27 agosto 2022) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di DAZN – poco prima dell’inizio della sfida tra i nerazzurri e la Lazio – dove ha parlato di Milan Skriniar e della decisione della società di non cedere il forte centrale slovacco, nonostante i nuovi tentativi del PSG di portare a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 27 agosto 2022) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeè intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di DAZN – poco prima dell’inizio della sfida tra i nerazzurri e la Lazio – dove ha parlato di Milane della decisione della società di non cedere il forte centrale slovacco, nonostante i nuovi tentativi del PSG di portare a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Marotta: «Minaccia PSG su Skriniar? Ora il rinnovo»: L’amministratore delegato dell’Inter Gius… - CalcioFinanza : #Marotta: «Minaccia del #PSG su #Skriniar? Presto il rinnovo» - T_Russo_ : RT @marifcinter: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legar… - MarisciaFox : RT @marifcinter: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legar… -