Manchester City-Cystal Palace, Guardiola: “Non possiamo sempre rimontare” (Di sabato 27 agosto 2022) “Abbiamo la capacità di segnare tanti gol, ma ultimamente stiamo subendo molto. Naturalmente è piacevole rialzarci così da situazioni sfavorevoli, ma non possiamo sempre rimontare. Haaland? Niente di speciale, ciò che ha fatto oggi lo ha sempre fatto in carriera. Bernardo Silva è il giocatore che ti salva quando le cose vanno male, è forse il migliore che abbiamo per queste situazioni. Bene non aver perso ancora punti dopo il pari contro il Newcastle“. Queste sono le considerazioni di Pep Guardiola, espressosi nel post-partita di Manchester City-Crystal Palace. Da 0-2 a 4-2 per i Citizens, con una tripletta di Haaland a cambiare prepotentemente l’inerzia di una partita complessa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “Abbiamo la capacità di segnare tanti gol, ma ultimamente stiamo subendo molto. Naturalmente è piacevole rialzarci così da situazioni sfavorevoli, ma non. Haaland? Niente di speciale, ciò che ha fatto oggi lo hafatto in carriera. Bernardo Silva è il giocatore che ti salva quando le cose vanno male, è forse il migliore che abbiamo per queste situazioni. Bene non aver perso ancora punti dopo il pari contro il Newcastle“. Queste sono le considerazioni di Pep, espressosi nel post-partita di-Crystal. Da 0-2 a 4-2 per i Citizens, con una tripletta di Haaland a cambiare prepotentemente l’inerzia di una partita complessa. SportFace.

ManCityPT : ?????????? ?? | #UCL 22/23 ?? Manchester City ?? @BVB ?? @SevillaFC_ENG ?? @FCKobenhavn ?? #MCFCPortugues |… - relevo : Minuto 45 — Manchester City 0-2 Palace Minuto 90 — Manchester City 4-2 Palace - FabrizioRomano : Manchester City’s Ferran Soriano to @elchiringuitotv on Barça interest in Bernardo Silva: “Of course, I can say Ber… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland: 'Tripletta? Credo sia il motivo per il quale mi hanno acquistato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER CITY - Haaland: 'Tripletta? Credo sia il motivo per il quale mi hanno acquistato' -