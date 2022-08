Maltempo, Regione Emilia-Romagna invia richiesta per lo stato di emergenza (Di sabato 27 agosto 2022) BOLOGNA – Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato e inviato al presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per le “eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni” che hanno colpito le province di Parma, Modena, Ferrara e Bologna dal 17 al 19 agosto scorsi. L’istruttoria, propedeutica alla richiesta, è stata portata a termine dalle strutture della Regione in tempi molto rapidi. Il Maltempo è stato caratterizzato da pioggia, vento, grandine e fenomeni di downburst (forti raffiche di vento a carattere discensionale), che hanno provocato importanti danni a edifici pubblici e privati, alle ... Leggi su lopinionista (Di sabato 27 agosto 2022) BOLOGNA – Il presidente dellaStefano Bonaccini ha firmato eto al presidente del Consiglio dei Ministri ladi deliberazione dellodidi rilievo nazionale per le “eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni” che hanno colpito le province di Parma, Modena, Ferrara e Bologna dal 17 al 19 agosto scorsi. L’istruttoria, propedeutica alla, è stata portata a termine dalle strutture dellain tempi molto rapidi. Ilcaratterizzato da pioggia, vento, grandine e fenomeni di downburst (forti raffiche di vento a carattere discensionale), che hanno provocato importanti danni a edifici pubblici e privati, alle ...

