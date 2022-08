Maltempo Emilia-Romagna, la Regione invia richiesta per lo stato di emergenza (Di sabato 27 agosto 2022) BOLOGNA – Maltempo Emilia-Romagna, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato e inviato al presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per le “eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni” che hanno colpito le province di Parma, Modena, Ferrara e Bologna dal 17 al 19 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Strage di Bologna: Bonaccini, “L’Emilia-Romagna non dimentica” Scuole chiuse fino all’8 marzo per il Coronavirus Bonaccini e l’apertura degli stadi Minacce dei no vax a Bonaccini I dubbi di Bonaccini sulle discoteche: “E temo le ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 27 agosto 2022) BOLOGNA –, il presidente dellaStefano Bonaccini ha firmato eto al presidente del Consiglio dei Ministri ladi deliberazione dellodidi rilievo nazionale per le “eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni” che hanno colpito le province di Parma, Modena, Ferrara e Bologna dal 17 al 19 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Strage di Bologna: Bonaccini, “L’non dimentica” Scuole chiuse fino all’8 marzo per il Coronavirus Bonaccini e l’apertura degli stadi Minacce dei no vax a Bonaccini I dubbi di Bonaccini sulle discoteche: “E temo le ...

RegioneER : ??#maltempo, la @RegioneER invia al Governo la richiesta di STATO EMERGENZA NAZIONALE per le province più colpite… - Lopinionista : Maltempo, Regione Emilia-Romagna invia richiesta per lo stato di emergenza - jheyson217 : RT @RegioneER: ??#maltempo, la @RegioneER invia al Governo la richiesta di STATO EMERGENZA NAZIONALE per le province più colpite di #Parma… - cscelsvg : RT @RegioneER: ??#maltempo, la @RegioneER invia al Governo la richiesta di STATO EMERGENZA NAZIONALE per le province più colpite di #Parma… - mariali94316534 : RT @RegioneER: #Maltempo, dalla Regione un milione € per i primi interventi nei territori più colpiti del ferrarese e modenese. In Giunta l… -