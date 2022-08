Maltempo, da domani allerta in Campania per piogge e temporali (Di sabato 27 agosto 2022) piogge e temporali in arrivo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani, domenica 28 agosto, su tutto il territorio regionale. I temporali, avverte la Protezione Civile, potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022)in arrivo in. La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso dimeteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 12 alle 21 di, domenica 28 agosto, su tutto il territorio regionale. I, avverte la Protezione Civile, potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici ...

