Maltempo, allerta meteo dalle 12 alle 21 di domenica 28. (Di sabato 27 agosto 2022) Piogge e temporali in arrivo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido ... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 27 agosto 2022) Piogge e temporali in arrivo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso dicon livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido ...

SkyTG24 : Maltempo #Lombardia, allerta meteo gialla per rischio temporali - casertafocus : MALTEMPO – Niente mare nell’ultima domenica di agosto, previsti pioggia e temporali dalle 12 di domani: è di nuovo… - GazzettAvellino : Maltempo, allerta meteo dalle 12 alle 21 di domenica 28. - gazzettanapoli : Piogge e temporali in arrivo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di all… - GazzettaSalerno : Maltempo, allerta meteo dalle 12 alle 21 di domenica 28. -