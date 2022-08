Maltempo | a Miranda crolla il muro di cinta di un' abitazione - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Nell'Aretino invece i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Montevarchi sulla strada Comunale di Caposelvi, a seguito della caduta di alcuni pioppi che hanno interrotto completamente la ...Diversi gli interventi dei Vigili Fuoco di Terni per l'ondata didel pomeriggio. Allagamenti in città, alberi e rami pericolanti nel narnese e in Valnerina. ... Asi sta verificando il ... Maltempo, a Miranda crolla il muro di cinta di un’abitazione Nell'Aretino invece i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Montevarchi sulla strada Comunale di Caposelvi, a seguito della caduta di alcuni pioppi che hanno interrotto completamente la circ ...