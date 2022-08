Maldini cambia nuovamente obiettivo: per il centrocampo il Milan guarda in Brasile! (Di sabato 27 agosto 2022) La sessione estiva di calciomercato è ormai alle battute finali, ma il Milan sembra voler ancora rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nelle ultime ore, infatti, come riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera sembra stia pensando seriamente ad un nuovo nome per il centrocampo: Joao Gomes del Flamengo. calciomercato centrocampista Milan Il centrocampista brasiliano classe 2001 ha collezionato ben 45 presenze con il Flamengo, mettendosi positivamente in mostra; su di lui c’è l’interesse di diverse squadre, una su tutte il Lione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’entourage del calciatore e con il club brasiliano. Nel frattempo resta vivo il nome di Ares Vranckx del Wolfsburg, mentre Jean Onana del Bordeaux sembra essere sfumato definitivamente. Difensore centrale e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) La sessione estiva di calciomercato è ormai alle battute finali, ma ilsembra voler ancora rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nelle ultime ore, infatti, come riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera sembra stia pensando seriamente ad un nuovo nome per il: Joao Gomes del Flamengo. calciomercato centrocampistaIl centrocampista brasiliano classe 2001 ha collezionato ben 45 presenze con il Flamengo, mettendosi positivamente in mostra; su di lui c’è l’interesse di diverse squadre, una su tutte il Lione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’entourage del calciatore e con il club brasiliano. Nel frattempo resta vivo il nome di Ares Vranckx del Wolfsburg, mentre Jean Onana del Bordeaux sembra essere sfumato definitivamente. Difensore centrale e ...

MateixMilan : @saIva___ @elliott_il Ma allora se è così cambia la narrazione riguardo la stoccata, vuol dire che Maldini ha detto… - MateixMilan : Se anche Maldini avesse lanciato una stoccata alla proprietà cosa cambierebbe? Sappiamo che il closing è stato un p… - Zeffiro1 : @acmilan Ogni occasione è buona per ricordare a chi caccia il grano che l’@acmilan di oggi, campione d’Italia, se n… - LudovicoYellow : @adrianobusolin È un fotomontaggio, però non cambia molto. È come prendere una foto di Paolo Maldini in borghese e… - LucaParry85 : @JuventinoDna Estate 2002 inter cede ronaldo al real sul gong E nel frattempos cambia Corradi per crespo con la laz… -