"Ma che hai fatto". Calenda, viedo-figuraccia: travolto dagli insulti (Di sabato 27 agosto 2022) Carlo Calenda deve fare i conti con gli insulti. Il leader di Azione che tanto ha usato i social per sbertucciare i suoi avversari politici, ora deve fare i conti con tremendo effetto boomerang. Dopo Conte, anche Calenda ha deciso di sbarcare su Tik Tok. E lo ha fatto presentandosi così: "Da oggi sbarchiamo su Tik Tok. Proviamo a usarlo insieme in modo del tutto diverso? Parliamo di politica, cultura, libri e proposte". Immediata la reazione dei follower che lo hanno letteralmente massacrato: "Ah Carlo, era meglio se ballavi o parlavi di make up!", "Quando vogliono fare i giovani senza sapere di che cosa parlano. Questo è", "Da Calenda twittatore a Calenda tick toker è un attimo", "Ormai è più social dei ferragnez". Ma non finisce qui. Subito dopo si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Carlodeve fare i conti con gli. Il leader di Azione che tanto ha usato i social per sbertucciare i suoi avversari politici, ora deve fare i conti con tremendo effetto boomerang. Dopo Conte, ancheha deciso di sbarcare su Tik Tok. E lo hapresentandosi così: "Da oggi sbarchiamo su Tik Tok. Proviamo a usarlo insieme in modo del tutto diverso? Parliamo di politica, cultura, libri e proposte". Immediata la reazione dei follower che lo hanno letteralmente massacrato: "Ah Carlo, era meglio se ballavi o parlavi di make up!", "Quando vogliono fare i giovani senza sapere di che cosa parlano. Questo è", "Datwittatore atick toker è un attimo", "Ormai è più social dei ferragnez". Ma non finisce qui. Subito dopo si sono ...

