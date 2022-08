Lulù Selassié, dopo Manuel anche un altro vip la distrugge: che colpo basso (Di sabato 27 agosto 2022) Lulù Selassié ha svelato di aver progetti important dopo la fine della relazione con Manuel il progetto le ha ridonato il sorriso. Qualcuno di noto però d recente l’ha distrutta. La ex concorrente del Gf Vip 6 è stata una delle protagoniste della passata stagione del reality Mediaset. La principessa all’interno del programma ha trovato anche l’amore. Lulù Selassié-Altranotizia (fonte: Google)Lulu Selassié si è completamente lasciata andare al sentimento per Manuel durante il reality e tra loro è iniziata una storia. Gli iniziali alti e bassi sembravano aver lasciato il posto al ciel sereno ma non è stato così. Di recente la giovane ha anche ricevuto un colpo basso da ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 agosto 2022)ha svelato di aver progetti importantla fine della relazione conil progetto le ha ridonato il sorriso. Qualcuno di noto però d recente l’ha distrutta. La ex concorrente del Gf Vip 6 è stata una delle protagoniste della passata stagione del reality Mediaset. La principessa all’interno del programma ha trovatol’amore.-Altranotizia (fonte: Google)Lulusi è completamente lasciata andare al sentimento perdurante il reality e tra loro è iniziata una storia. Gli iniziali alti e bassi sembravano aver lasciato il posto al ciel sereno ma non è stato così. Di recente la giovane haricevuto unda ...

AZZURRAROLF58 : @orsa55 @lulu_selassie Buongiorno anche a te ?? - dana_serra : RT @blogtivvu: Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo “presenta” la nuova fidanzata: la sua reazione è perfetta - redazionerumors : Lulù Selassié nelle scorse ore ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, in particolare una sembra una… - orsa55 : @AZZURRAROLF58 @lulu_selassie Buongiorno - MARINAfdcdcvbh1 : @lulu_selassie @givemetartaree Sei un essere Speciale Lulu Fatina e arriverà chi ti amerà per sempre per la dolce… -

Manuel Bortuzzo, la foto del bacio con la nuova fidanzata Angelica Benevieri Manuel Bortuzzo raccontava così a Oggi il suo amore per Lulù - guarda UN NUOVO AMORE - Manuel non è rimasto con le mani in mano e pubblica una tenera foto di un bacio, l'ufficializzazione della ... Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo "presenta" la nuova fidanzata: la sua reazione è perfetta Lulù Selassiè, come ha reagito dopo la foto di Manuel con la nuova fidanzata Lulù Selassiè , dopo la foto postata da Manuel Bortuzzo , ha "risposto" con un signorile silenzio carico di tante cose da ... Roccarainola.net Manuel Bortuzzo raccontava così a Oggi il suo amore per- guarda UN NUOVO AMORE - Manuel non è rimasto con le mani in mano e pubblica una tenera foto di un bacio, l'ufficializzazione della ...Selassiè, come ha reagito dopo la foto di Manuel con la nuova fidanzataSelassiè , dopo la foto postata da Manuel Bortuzzo , ha "risposto" con un signorile silenzio carico di tante cose da ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]