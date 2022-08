Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolista candidato con la Lega (Di sabato 27 agosto 2022) “Bisogna Investire di più nello sport, togliendo magari qualcosa alla sanità“. Lo ha detto Luigi Mastrangelo, capo del dipartimento sport della Lega e candidato alle politiche per il partito di Matteo Salvini, in un’intervista a The Breakfast Club, su Radio Capital. L’ex campione di pallavolo ha insistito sulla sua proposta: “Non dico di togliere tutto alla sanità, ma qualcosina si può dedicare allo sport, visto che nello sport viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo“, ha aggiunto. E a chi gli domandava se si vede ministro dello sport, Mastrangelo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) “Bisognadi più nellomagari qualcosa“. Lo ha detto, capo del dipartimentodellaalle politiche per il partito di Matteo Salvini, in un’intervista a The Breakfast Club, su Radio Capital. L’ex campione di pvolo ha insistito sulla sua: “Non dico di togliere tutto, ma qualcosina si può dedicare allo, visto che nelloviene stanziato sempre molto poco e nellatantissimo“, ha aggiunto. E a chi gli domandava se si vede ministro dello...

topolotto1 : RT @fattoquotidiano: Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolista candid… - Sabry_cuorenero : RT @AUniversale: 'Investire nello sport togliendo qualcosa alla sanità. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene e ci fa sta… - thunderucloud : RT @AUniversale: 'Investire nello sport togliendo qualcosa alla sanità. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene e ci fa sta… - AlessioPB : RT @AUniversale: 'Investire nello sport togliendo qualcosa alla sanità. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene e ci fa sta… - giuliorubinelli : RT @AUniversale: 'Investire nello sport togliendo qualcosa alla sanità. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene e ci fa sta… -