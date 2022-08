Luigi Di Maio fuori controllo | la frase choc sulla Meloni | Ecco quanto dura | scoppia il caso

(Di sabato 27 agosto 2022)Diè disperato. Il suo partitino è ormai all'1 per cento e di fatto si appresta a sparire dalla scena politica. E così Gigino usa tutto il suo livore per attaccare gli avversari politici con tesi del tutto deliranti. La prima che mette nel mirino è Giorgia, lanciatissima con tutto il centrodestra verso la vittoria del 25 settembre: "Il fatto chedebba passare la campagna elettorale a rassicurare il mondo che non sfascerà il Paese dà la misura della sua credibilità., comunque, non può garantire nulla perché sarà commissariata da Salvini e Berlusconi. È con i loro voti che andrà, nel, a Palazzo Chigi e a loro dovrà rendere conto. Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di spesa, vogliono arrivare al default che già ci fecero sfiorare nel ...

fattoquotidiano : 'Doveva essere “il partito dei sindaci”, la culla del “civismo” a cui Luigi Di Maio prometteva di portare voti e po… - NicolaMorra63 : '....Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubbl… - F2008Brontolo : @repubblica strabiliante cambio di pensiero dei giornalisti e giornale ' la repubblica ' su luigi di maio. nemico p… - marxtomars : @rubio_chef @repubblica @luigidimaio Luigi di Maio non sa nemmeno dov'è la Palestina figurati se sa cosa sia il Mossad... - PAOLO30158591 : #FUORIDALLEURO - Luigi Di Maio -

A rendere ancora più desolante questo modus operandi è statoDi, che non ha perso occasione per propinare le solite tesi contro la coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'...Una ipotesi che il ministro degli Esteri,Di, stigmatizza cosi': 'Non terrei in considerazione quello che dice Salvini. Chi ha provocato la caduta del governo, oggi dovrebbe tacere'. Il ...Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, teme che, in caso di vittoria del centrodestra, "Salvini ci porterà in braccio a Putin".Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso elezioni. Caro energia anima campagna elettorale, esecutivo studia nuovo dl ...