Lui la lascia, ma lei non vuole tornare in Marocco: così lo denuncia per maltrattamenti in famiglia (Di sabato 27 agosto 2022) Cosa si può arrivare a fare per vendetta quando finisce una storia d’amore? La cronaca degli ultimi anni è purtroppo piena di drammatici accadimenti con vittime spesso le donne. Stavolta però, in quella iniziata, come sembrava, come l’ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia, con protagonista un 33enne marocchino, in realtà nascondeva ben altro. Si vendica con l’ex ‘inventandosi’ le violenze La vicenda è finita in Tribunale a Latina. Lui era in Italia con regolare permesso di soggiorno e un lavoro garantito. Lei, una sua connazionale, invece no: ma i due erano sposati. Poi però succede che la loro storia si interrompe. Davanti alla donna si apre una prospettiva che non vuole in alcun modo prendere in considerazione: il divorzio comporterebbe infatti l’immediato ritorno nel suo Paese di origine e allora, sempre da quanto emerso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Cosa si può arrivare a fare per vendetta quando finisce una storia d’amore? La cronaca degli ultimi anni è purtroppo piena di drammatici accadimenti con vittime spesso le donne. Stavolta però, in quella iniziata, come sembrava, come l’ennesima vicenda diin, con protagonista un 33enne marocchino, in realtà nascondeva ben altro. Si vendica con l’ex ‘inventandosi’ le violenze La vicenda è finita in Tribunale a Latina. Lui era in Italia con regolare permesso di soggiorno e un lavoro garantito. Lei, una sua connazionale, invece no: ma i due erano sposati. Poi però succede che la loro storia si interrompe. Davanti alla donna si apre una prospettiva che nonin alcun modo prendere in considerazione: il divorzio comporterebbe infatti l’immediato ritorno nel suo Paese di origine e allora, sempre da quanto emerso ...

HugMe_Pandas : RT @smarginature: «L'uomo mortale, Leucò, non ha che questo d'immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia» e lui ha lasciato un… - CorriereCitta : Lui la lascia, ma lei non vuole tornare in Marocco: così lo denuncia per maltrattamenti in famiglia - bronvyaur : RT @smarginature: «L'uomo mortale, Leucò, non ha che questo d'immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia» e lui ha lasciato un… - detectivesacher : RT @smarginature: «L'uomo mortale, Leucò, non ha che questo d'immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia» e lui ha lasciato un… - GesuDioVivente : @marioadinolfi @marcoranieri72 @CottarelliCPI predica bene …. lui la torta l’ha presa in grande quantità. Agli alt… -