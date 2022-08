Lo strano legame tra le sanzioni alla Russia e l’inflazione della lira turca (Di sabato 27 agosto 2022) Turchia e Russia sono sempre più distanti politicamente, ma le loro economie non sono mai state così interconnesse. Nonostante il premier turco Recep Tayyip Erdo?an abbia dichiarato pochi giorni fa che Putin deve restituire la Crimea all’Ucraina, sempre più cittadini e imprese russe guardano alla peninsola anatolica per fare affari. Come spiega l’Economist, la causa di questo strano legame tra Mosca e Ankara è dovuto alle debolezze strutturali delle due economie. Da una parte la Turchia sta subendo gli effetti di una inflazione che va avanti da molti mesi, ben prima che l’aumento dei prezzi colpisse il resto d’Europa e ha un disperato bisogno di valute estere per acquistare la lira turca sui mercati finanziari. L’unico modo per sostenere il valore della sua moneta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Turchia esono sempre più distanti politicamente, ma le loro economie non sono mai state così interconnesse. Nonostante il premier turco Recep Tayyip Erdo?an abbia dichiarato pochi giorni fa che Putin deve restituire la Crimea all’Ucraina, sempre più cittadini e imprese russe guardanopeninsola anatolica per fare affari. Come spiega l’Economist, la causa di questotra Mosca e Ankara è dovuto alle debolezze strutturali delle due economie. Da una parte la Turchia sta subendo gli effetti di una inflazione che va avanti da molti mesi, ben prima che l’aumento dei prezzi colpisse il resto d’Europa e ha un disperato bisogno di valute estere per acquistare lasui mercati finanziari. L’unico modo per sostenere il valoresua moneta ...

gvccinjh : Comunque secondo me Harry ha uno strano legame con l’Emilia Romagna, Bologna - luiica_ : sento uno strano legame con la mia terra, come un cattivo genitore - smiletiziano1 : @lasedicii @Marie_Bloo si esatto ?? sono praticamente passati dal crescere insieme e vedersi tutti i giorni a non fr… - wixtcharry : ho un rapporto strano con harry perché la maggior parte delle sue scelte sul punto di vista economico e commerciale… - francobus100 : Uccide un'anziana, poi va in vacanza a Lignano e se ne va senza pagare il conto. Lo strano legame con Olindo e Rosa… -