Lo sportello si stacca dall'aereo: ecco dove precipita, panico tra i turisti in Sardegna (Di sabato 27 agosto 2022) panico in Sardegna: lo sportello di sicurezza di un aereo si è staccato mentre il mezzo era in volo. Si trattava del velivolo di una compagnia autorizzata al sorvolo per il lancio dei paracadutisti. Che fine ha fatto il pezzo? E' caduto in un quartiere residenziale tra Arbatax e la spiaggia di Porto Frailis, creando non poco caos tra i residenti. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti: lo sportello non ha colpito persone o cose. Solo un grande spavento, insomma. Sul posto sono intervenuti subito i vigili urbani e gli agenti del commissariato di Tortolì. Nel frattempo lo sportello - come si legge sul sito di Leggo - è stato sequestrato. E al momento sarebbero in corso delle indagini per capire meglio la dinamica dell'incidente.

