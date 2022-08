Lo “spettacolo indegno” del caso Ruberti scatena veleni e sospetti: botte da orbi nel Pd (Di sabato 27 agosto 2022) Il caso Ruberti scatena veleni nel Pd. Il Corriere ha intervistato Sara Battisti, la compagna di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri. Il quotidiano chiede: sulla diffusione del video sono state fatte molte ipotesi, per alcuni nasconderebbe “l’ombra di un ricatto”. «Quale ricatto?». Lei può fare delle ipotesi? «No, io e Albino siamo trasparenti. Diciamo sempre la verità, forse scomoda per qualcuno». A cosa e a chi si riferisce? «Non lo so. Ma provo un dispiacere profondo – dice – all’idea che qualcuno possa aver costruito ad arte questa cosa per colpire qualcun altro. Qualcuno magari persino nel mio partito. E mi chiedo perché, invece di affrontare un dibattito, fai una roba del genere…». caso Ruberti, nel Pd scontro tra correnti Di fatto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Ilnel Pd. Il Corriere ha intervistato Sara Battisti, la compagna di Albino, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri. Il quotidiano chiede: sulla diffusione del video sono state fatte molte ipotesi, per alcuni nasconderebbe “l’ombra di un ricatto”. «Quale ricatto?». Lei può fare delle ipotesi? «No, io e Albino siamo trasparenti. Diciamo sempre la verità, forse scomoda per qualcuno». A cosa e a chi si riferisce? «Non lo so. Ma provo un dispiacere profondo – dice – all’idea che qualcuno possa aver costruito ad arte questa cosa per colpire qualcun altro. Qualcuno magari persino nel mio partito. E mi chiedo perché, invece di affrontare un dibattito, fai una roba del genere…»., nel Pd scontro tra correnti Di fatto ...

difesapopolo : Elezioni, dopo le liste passiamo ai temi. Spettacolo indegno, ma costruire è possibile - assaloni : RT @AleksL74: @Corriere Siete uno spettacolo indegno.. Non dimentichiamo niente di ciò che è stato fatto in questi quasi 3 anni, soprattutt… - domenica_lista : @JetLagEconomist Che spettacolo indegno - gervasoni1968 : È dal 1921 che offrite uno spettacolo indegno, cari piddini (oggi i comunisti si fanno chiamare cosi) ?@Corriere? - luckystrike2030 : RT @AleksL74: @Corriere Siete uno spettacolo indegno.. Non dimentichiamo niente di ciò che è stato fatto in questi quasi 3 anni, soprattutt… -

Elezioni, dopo le liste passiamo ai temi. Spettacolo indegno, ma costruire è possibile La Difesa del Popolo Ruberti-gate: le chat tra i protagonisti della lite in strada Albino Ruberti: «Con le polizze non c'entro». La procura ascolterà altre persone la prossima settimana. Pulciani (FdI) chiede le dimissioni di De Angelis ... La Lega riscrive lo spot del PD con il caso Ruberti: "Ti inginocchi o ti sparo, scegli" La frase pronunciata dall'ex capo di gabinetto finisce al centro della campagna sui social a colpi e di meme e battute. Mentre in Regione FdI tuona contro Zingaretti: "Dia spiegazioni di quanto succes ... Albino Ruberti: «Con le polizze non c'entro». La procura ascolterà altre persone la prossima settimana. Pulciani (FdI) chiede le dimissioni di De Angelis ...La frase pronunciata dall'ex capo di gabinetto finisce al centro della campagna sui social a colpi e di meme e battute. Mentre in Regione FdI tuona contro Zingaretti: "Dia spiegazioni di quanto succes ...