LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vine cala il bis, Evenepoel, Roglic e Mas guadagnano sugli avversari di classifica (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica GENERALE Vuelta A España 17.40 Nell’aspettare i distacchi ufficiali, ci prendiamo un altro momento per celebrare la seconda impresa in salita di Jay Vine, sempre più uomo sorpresa di questa Vuelta. 17.39 Arrivano insieme i due della UAE Ayuso ed Almeida. Con loro anche Ben O’Connor. Ancora più dietro Hindley e Carthy. 17.38 Ha perso qualche secondo nel finale Carlos Rodriguez, giunto al traguardo insieme a Simon Yates. 17.37 VOLATA FINALE TRA GLI UOMINI DI classifica! La spunta Evenepoel che precede Mas e Roglic, che dovrebbero essere arrivati con lo stesso tempo. 17.36 Terzo posto per Rein Taaramäe che si era quasi riportato sullo spagnolo. Quarta piazza per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALE17.40 Nell’aspettare i distacchi ufficiali, ci prendiamo un altro momento per celebrare la seconda impresa in salita di Jay, sempre più uomo sorpresa di questa. 17.39 Arrivano insieme i due della UAE Ayuso ed Almeida. Con loro anche Ben O’Connor. Ancora più dietro Hindley e Carthy. 17.38 Ha perso qualche secondo nel finale Carlos Rodriguez, giunto al traguardo insieme a Simon Yates. 17.37 VOLATA FINALE TRA GLI UOMINI DI! La spuntache precede Mas e, che dovrebbero essere arrivati con lo stesso tempo. 17.36 Terzo posto per Rein Taaramäe che si era quasi riportato sullo spagnolo. Quarta piazza per ...

