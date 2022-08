LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al traguardo, fuggitivi con 3’30” di vantaggio mentre si avvicina l’ultima salita (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 16.52 Continua il lavoro dei tre uomini Groupama – FDJ nel gruppetto dei fuggitivi. 16.49 20 km al traguardo. 3’25” il distacco del gruppo. 16.46 Mancano 15 km all’attacco dell’ultima, durissima, salita. L’avvicinamento sarà però tutta in leggera ma costante pendenza. 16.45 Domani cambieranno dunque i possessori di Maglia Verde e Maglia a Pois. Pedersen ha superato Bennett con quest’ultimo sprint, mentre Vine è salito in testa alla classifica dei GPM. 16.43 Quando mancano 25 km alla fine della frazione, il distacco del gruppo è sceso per la prima volta dopo tanto tempo. Il cronometro ora dice 3’35”. 16.41 Missione compiuta per Mads Pedersen, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.52 Continua il lavoro dei tre uomini Groupama – FDJ nel gruppetto dei. 16.49 20 km al. 3’25” il distacco del gruppo. 16.46 Mancano 15 km all’attacco del, durissima,. L’mento sarà però tutta in leggera ma costante pendenza. 16.45 Domani cambieranno dunque i possessori di Maglia Verde e Maglia a Pois. Pedersen ha superato Bennett con quest’ultimo sprint,Vine è salito in testa alla classifica dei GPM. 16.43 Quando mancano 25 km alla fine della frazione, il distacco del gruppo è sceso per la prima volta dopo tanto tempo. Il cronometro ora dice 3’35”. 16.41 Missione compiuta per Mads Pedersen, ...

