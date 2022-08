LIVE Vuelta a España 2022 in DIRETTA: Vine cala il bis! Evenepoel, Roglic e Mas guadagnano, Ayuso in crisi (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.52 Con la seconda vittoria di Jay Vine, che nel percorso ha preso anche i punti per portare la Maglia a Pois, si chiude la nostra DIRETTA LIVE. L’appuntamento è per domani con un nuovo durissimo arrivo in salita dove ci sarà ancora grande spettacolo! Non mancate! 17.49 Remco Evenepoel rimane in testa alla classifica, che subisce delle modifiche nella sua top10: 1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 MAS Enric Movistar Team 0:28 3 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:01 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:47 5 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:54 6 Ayuso Juan UAE Team Emirates 2:02 7 YATES Simon ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.52 Con la seconda vittoria di Jay, che nel percorso ha preso anche i punti per portare la Maglia a Pois, si chiude la nostra. L’appuntamento è per domani con un nuovo durissimo arrivo in salita dove ci sarà ancora grande spettacolo! Non mancate! 17.49 Remcorimane in testa alla classifica, che subisce delle modifiche nella sua top10: 1Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 MAS Enric Movistar Team 0:28 3 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:01 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:47 5 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:54 6Juan UAE Team Emirates 2:02 7 YATES Simon ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando con Landa e Pinot - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: subito battaglia in salita! - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 8 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -