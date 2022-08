LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Oro per Stanco e Bronzo per Rossi, l’Italia festeggia il primo pass olimpico! (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:06 Amici ed amiche di OA Sport, vi ricordiamo che non ci saranno azzurri impegnati nella finale del trap maschile, di conseguenza la nostra DIRETTA LIVE termina qui. Vi ringraziamo per aver vissuto con noi queste fantastiche emozioni e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 15:05 Questo il podio del trap femminile: 1.Silvana Stanco (ITA) 2.Charlotte Lucy Hall (GBR) 3.Jessica Rossi (ITA) 15:04 Giornata trionfale per l’Italia che, oltre l’oro di Silvana Stanco e il Bronzo di Jessica Rossi, può celebrare il primo pass olimpico della spedizione azzurra di Parigi 2024. 15:03 SEMPLICEMENTE LA PIU’ FORTE. Silvana Stanco è ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:06 Amici ed amiche di OA Sport, vi ricordiamo che non ci saranno azzurri impegnati nella finale del trap maschile, di conseguenza la nostratermina qui. Vi ringraziamo per aver vissuto con noi queste fantastiche emozioni e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 15:05 Questo il podio del trap femminile: 1.Silvana(ITA) 2.Charlotte Lucy Hall (GBR) 3.Jessica(ITA) 15:04 Giornata trionfale perche, oltre l’oro di Silvanae ildi Jessica, può celebrare ilolimpico della spedizione azzurra di Parigi 2024. 15:03 SEMPLICEMENTE LA PIU’ FORTE. Silvanaè ...

