LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: le azzurre perdono terreno ma restano in corsa per la fase finale. Resca prova la rimonta! (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55: Iniziato l’ultimo giro di piattelli in campo femminile. C’è Silvana Stanco in pedana 9.46: Al momento con 98 Levin-Anderson e Varga, con 97 Bourgue e Hales, con 96 Eidekorn, Guerrero, A. Glasnovic, Coward-Holley, Makri, Stepan, Rodrigues. Manca solo Liptak tra i big. Compito durissimo per Resca che è a 95, deve piazzare un altro 25 e sperare che molti di quelli davanti commettano almeno un errore 9.38: Il francese Bourgue chiude il quarto giro con 97/100. Inizia il penultimo giro di Ferrari 9.31: Arrivano due 25 pesanti. Quello dello slovacco Varga che va in testa con 98/100 è quello del croato A. Glasnovic che sale a 96 9.23: Lo svedese Levin-Anderson balza in testa con 98, a quota 96 Eidekorn e Guerrero 9.19: Arriva l’atteso 25 di Daniele Resca! L’azzurro raggiunge ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55: Iniziato l’ultimo giro di piattelli in campo femminile. C’è Silvana Stanco in pedana 9.46: Al momento con 98 Levin-Anderson e Varga, con 97 Bourgue e Hales, con 96 Eidekorn, Guerrero, A. Glasnovic, Coward-Holley, Makri, Stepan, Rodrigues. Manca solo Liptak tra i big. Compito durissimo perche è a 95, deve piazzare un altro 25 e sperare che molti di quelli davanti commettano almeno un errore 9.38: Il francese Bourgue chiude il quarto giro con 97/100. Inizia il penultimo giro di Ferrari 9.31: Arrivano due 25 pesanti. Quello dello slovacco Varga che va in testa con 98/100 è quello del croato A. Glasnovic che sale a 96 9.23: Lo svedese Levin-Anderson balza in testa con 98, a quota 96 Eidekorn e Guerrero 9.19: Arriva l’atteso 25 di Daniele! L’azzurro raggiunge ...

