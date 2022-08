LIVE Italia-Slovacchia 21-1 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: dominio azzurro al debutto (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’23” GOL Italia! Marletta trasforma il rigore. 21-1 5’23” Rigore per l’Italia per fallo su Palmieri 7’04” GOL Italia! La conclusione vincente dalla distanza di Bianconi sotto la traversa 7’32” GOL Italia! Palmieri da distanza ravvicinata mette in rete. 19-1 13.46: Si chiude sul 18-1 il terzo quarto. Azzurre che hanno un po’ rallentato i ritmi 1’28” GOL Italia! La veronica di Bianconi che non trova preparato il portiere avversario. 18-1 2’27” GOL Italia! La palombella di Giustini che batte il portiere avversario ma è costretta ad uscire per un colpo al volto. 17-1 4’27” GOL Italia! Marletta da sinistra per Palmieri che gira in rete ancora una volta. 16-1 5’13” GOL Italia! La ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’23” GOL! Marletta trasforma il rigore. 21-1 5’23” Rigore per l’per fallo su Palmieri 7’04” GOL! La conclusione vincente dalla distanza di Bianconi sotto la traversa 7’32” GOL! Palmieri da distanza ravvicinata mette in rete. 19-1 13.46: Si chiude sul 18-1 il terzo quarto. Azzurre che hanno un po’ rallentato i ritmi 1’28” GOL! La veronica di Bianconi che non trova preparato il portiere avversario. 18-1 2’27” GOL! La palombella di Giustini che batte il portiere avversario ma è costretta ad uscire per un colpo al volto. 17-1 4’27” GOL! Marletta da sinistra per Palmieri che gira in rete ancora una volta. 16-1 5’13” GOL! La ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - SkyTG24 : #Covid19, le news. In Italia domina Omicron 5, identificate nuove varianti in Sudafrica. LIVE - Eurosport_IT : Stasera iniziano i Mondiali per l'Italia ?????? Tutte le info della partita ?? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale ???? |… - zazoomblog : LIVE – Italia-Slovacchia 1-1: gironi Europei femminili 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Slovacchia #gironi… - ggg1orgiaa : pov:ti iscrivi un anno prima al live nation per il pre sale dei biglietti di #TheWeeknd @theweeknd in italia #italia -