LIVE Italia-Slovacchia 14-1 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: le azzurre dominano nella prima parte di gara (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30: Si chiude il primo tempo con le azzurre avanti 14-1 0’12” GOL Italia! In chiusura della prima parte di gara Avegno tutta spostata sulla sinistra batte il portiere avversario sul palo più vicino. 14-1 1’01” GOL Italia! Ancora Bettini, ancora dalla distanza! 13-1 1’47” GOL Italia! Ancora la controfuga di Marletta che non lascia scampo al portiere avversaria 2’42” GOL Italia! Dalla distanza Bettini batte il portiere avversario grazie anche ad una deviazione. 11-1 4’17” GOL Italia! La controfuga di Viacava che apre la difesa avversaria e dalla sinistra mette in rete. 10-1 4’56” GOL Italia! Avegno da sinistra per Tabani che controlla e gira ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30: Si chiude il primo tempo con leavanti 14-1 0’12” GOL! In chiusura delladiAvegno tutta spostata sulla sinistra batte il portiere avversario sul palo più vicino. 14-1 1’01” GOL! Ancora Bettini, ancora dalla distanza! 13-1 1’47” GOL! Ancora la controfuga di Marletta che non lascia scampo al portiere avversaria 2’42” GOL! Dalla distanza Bettini batte il portiere avversario grazie anche ad una deviazione. 11-1 4’17” GOL! La controfuga di Viacava che apre la difesa avversaria e dalla sinistra mette in rete. 10-1 4’56” GOL! Avegno da sinistra per Tabani che controlla e gira ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - SkyTG24 : #Covid19, le news. In Italia domina Omicron 5, identificate nuove varianti in Sudafrica. LIVE - Eurosport_IT : Stasera iniziano i Mondiali per l'Italia ?????? Tutte le info della partita ?? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale ???? |… - ggg1orgiaa : pov:ti iscrivi un anno prima al live nation per il pre sale dei biglietti di #TheWeeknd @theweeknd in italia #italia - sportli26181512 : LIVE MN - Verso Milan-Bologna, fischio d'inizio alle 20:45: Amici ed amiche di -