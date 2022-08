LIVE Italia-Georgia basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: scontro diretto quasi decisivo, ospiti senza Shengelia out per infortunio (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Georgia, sfida valida per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket! Gli Azzurri vogliono centrare il bis dopo l’importante successo in trasferta contro l’Ucraina per 89-97 di mercoledì sera, maturato grazie ad un terzo quarto perfetto da 22-38 di parziale. Simone Fontecchio trascina ancora una volta i suoi con 20 punti messi a referto, insieme ai 17 di Nicolò Melli e la doppia doppia sfiorata da un sempre efficace Nico Mannion con 11 punti e 9 assist. Si tratta dell’ultimo impegno per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco prima del debutto ad ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, sfida valida per la seconda fase delleaidi! Gli Azzurri vogliono centrare il bis dopo l’importante successo in trasferta contro l’Ucraina per 89-97 di mercoledì sera, maturato grazie ad un terzo quarto perfetto da 22-38 di parziale. Simone Fontecchio trascina ancora una volta i suoi con 20 punti messi a referto, insieme ai 17 di Nicolò Melli e la doppia doppia sfiorata da un sempre efficace Nico Mannion con 11 punti e 9 assist. Si tratta dell’ultimo impegno per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco prima del debutto ad ...

