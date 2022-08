LIVE Italia-Georgia basket 91-84, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: vittoria di platino, ma c’è l’infortunio di Gallinari (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INFORTUNIO PER DANILO Gallinari: COSA É SUCCESSO 22:35 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! I ragazzi di Gianmarco Pozzecco faticano ma riescono a prevalere sugli ospiti Georgiani grazie ai 21 punti di Simone Fontecchio e ad un terzo quarto pazzesco di Danilo Gallinari (17 punti). Il ‘Gallo’ è però uscito anzitempo causa infortunio al ginocchio, una tegola pesantissima per il nostro CT in vista dell’imminente avvio dell’Eurobasket. Il giocatore dei Boston Celtics dovrà sostenere ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, si spera che non sia grave e che possa ritornare a ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINFORTUNIO PER DANILO: COSA É SUCCESSO 22:35 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! I ragazzi di Gianmarco Pozzecco faticano ma riescono a prevalere sugli ospitini grazie ai 21 punti di Simone Fontecchio e ad un terzo quarto pazzesco di Danilo(17 punti). Il ‘Gallo’ è però uscito anzitempo causa infortunio al ginocchio, una tegola pesantissima per il nostro CT in vista dell’imminente avvio dell’Euro. Il giocatore dei Boston Celtics dovrà sostenere ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, si spera che non sia grave e che possa ritornare a ...

Eurosport_IT : Stasera iniziano i Mondiali per l'Italia ?????? Tutte le info della partita ?? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale ???? |… - fattoquotidiano : Harry Styles all’attacco: “Twitter è una tempesta di mer*a di persone che cercano di essere orribili con gli altri”… - SkyTG24 : #Covid19, le news. In Italia domina Omicron 5, identificate nuove varianti in Sudafrica. LIVE - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 2-0 (25-13 25-18 8-8): gironi Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Canada #(25-… - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 1-0 volley Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri dominano il primo set 25-13 - #Italia-Canada… -