LIVE Italia-Georgia basket 9-11, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: partenza bruciante degli ospiti, gli Azzurri rimangono a contatto (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 ANCORAAAAAA IL NUMERO 13: STEP BACK DI FONTECCHIOOOOO, TRIPLAAAAAA 12-15 Replica McFadden con la stessa moneta, ancora +3 per la squadra del CT Zouros! 12-12 FONTECCHIOOOO!!! ARRESTO, TIRO E BOMBAAAAAAA 9-12 1/2 ai liberi per Bitadze, ancora +3 per gli ospiti a metà primo quarto! 9-11 Shermadini usa perfettamente il perno e segna, +2 Georgia! 9-9 Simone Fontecchio perfetto dalla lunetta: 3/3 e pareggio Italia! 6-9 Mamukelashvili da due, pronta replica dei Georgiani che mantengono un possesso pieno di vantaggio. 6-7 ANCORA LUIII: SPISSUUUUU!! ALTRA TRIPLAAAA, CONTRO-PARZIALE DI 6-0 Italia E -1 3-7 MARCOOOO SPISSUUUUU! IL PLAY SARDO ROMPE IL GHIACCIO, BOMBAAAAAA Pasticcio in attacco degli ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 ANCORAAAAAA IL NUMERO 13: STEP BACK DI FONTECCHIOOOOO, TRIPLAAAAAA 12-15 Replica McFadden con la stessa moneta, ancora +3 per la squadra del CT Zouros! 12-12 FONTECCHIOOOO!!! ARRESTO, TIRO E BOMBAAAAAAA 9-12 1/2 ai liberi per Bitadze, ancora +3 per glia metà primo quarto! 9-11 Shermadini usa perfettamente il perno e segna, +2! 9-9 Simone Fontecchio perfetto dalla lunetta: 3/3 e pareggio! 6-9 Mamukelashvili da due, pronta replica deini che mantengono un possesso pieno di vantaggio. 6-7 ANCORA LUIII: SPISSUUUUU!! ALTRA TRIPLAAAA, CONTRO-PARZIALE DI 6-0E -1 3-7 MARCOOOO SPISSUUUUU! IL PLAY SARDO ROMPE IL GHIACCIO, BOMBAAAAAA Pasticcio in attacco...

