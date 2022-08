LIVE Italia-Georgia basket 79-72, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: infortunio al ginocchio per Gallinari, Spissu e Datome scatenati dall’arco (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-82 Ancora il playmaker nativo americano, che non si ferma: altra bomba e pareggio Georgia, Pozzecco ferma subito tutto: time-out! 82-79 Tripla in transizione di McFadden, parziale di 5-0 degli ospiti che ritornano ad un solo possesso pieno di svantaggio! 82-76 Tap-in di Bitadze, la Georgia non molla e ritorna a -6! 82-74 IL CAPITANO NON SI VUOLE FERMARE: LA BOMBA DI GIGI DatomeEEEEEEE 79-74 Mamukelashvili alza la parabola, la Georgia accorcia a -5! Ultimi 4? decisivi al PalaLeonessa. 79-72 1/2 per Ricci in lunetta, +7 Italia! Salgono i decibel al PalaLeonessa: gli Azzurri piazzano tre bombe in fila tutte a marchio sardo (Datome e Spissu), girando la partita e reagendo all’uscita anticipata ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-82 Ancora il playmaker nativo americano, che non si ferma: altra bomba e pareggio, Pozzecco ferma subito tutto: time-out! 82-79 Tripla in transizione di McFadden, parziale di 5-0 degli ospiti che ritornano ad un solo possesso pieno di svantaggio! 82-76 Tap-in di Bitadze, lanon molla e ritorna a -6! 82-74 IL CAPITANO NON SI VUOLE FERMARE: LA BOMBA DI GIGIEEEEEEE 79-74 Mamukelashvili alza la parabola, laaccorcia a -5! Ultimi 4? decisivi al PalaLeonessa. 79-72 1/2 per Ricci in lunetta, +7! Salgono i decibel al PalaLeonessa: gli Azzurri piazzano tre bombe in fila tutte a marchio sardo (), girando la partita e reagendo all’uscita anticipata ...

