LIVE Italia-Georgia basket 66-66, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: Gallinari scatenato, gli ospiti pareggiano i conti! Ultimi 10? decisivi (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il terzo quarto: dopo 30? il punteggio è in perfetta parità sul 66-66! Due minuti di pausa e sarà ultimo quarto al PalaLeonessa! 66-66 McFadden a segno con tre liberi, pareggio Georgia! 66-63 Sanadze da tre sblocca il punteggio per la Georgia, che ritorna a -3! Il numero 8 dell’Italia sale a quota 17 punti segnati, grazie ad un terzo quarto da autentico protagonista! 66-60 SEMPLICEMENTE INARRESTABILE: IL GALLO NON SI VUOLE FERMARE, ALTRO CANESTRO E 2+1! 63-60 2/2 per il giocatore ex Atlanta Hawks, gli Azzurri tornano ad un possesso pieno di vantaggio sugli avversari! 61-60 Gallinari con la penetrazione, +1 Italia! 59-60 Shermadini col fallo! Il Georgiano non chiude però il 2+1. 59-58 Melli ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce anche il terzo quarto: dopo 30? il punteggio è in perfetta parità sul 66-66! Due minuti di pausa e sarà ultimo quarto al PalaLeonessa! 66-66 McFadden a segno con tre liberi, pareggio! 66-63 Sanadze da tre sblocca il punteggio per la, che ritorna a -3! Il numero 8 dell’sale a quota 17 punti segnati, grazie ad un terzo quarto da autentico protagonista! 66-60 SEMPLICEMENTE INARRESTABILE: IL GALLO NON SI VUOLE FERMARE, ALTRO CANESTRO E 2+1! 63-60 2/2 per il giocatore ex Atlanta Hawks, gli Azzurri tornano ad un possesso pieno di vantaggio sugli avversari! 61-60con la penetrazione, +1! 59-60 Shermadini col fallo! Ilno non chiude però il 2+1. 59-58 Melli ...

Eurosport_IT : Stasera iniziano i Mondiali per l'Italia ?????? Tutte le info della partita ?? #MWCH2022 ?? | #LaNazionale ???? |… - fattoquotidiano : Harry Styles all’attacco: “Twitter è una tempesta di mer*a di persone che cercano di essere orribili con gli altri”… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 0-0: gironi Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Canada #gironi #Mondiali - giammari59 : RT @extraliscio: ?? Stasera sabato 27 agosto ??Piazza Italia, Maniago (PN) ?? Ore 21 #Extraliscio #RomanticRobot #NuovoAlbum #Live #Tour @be… -