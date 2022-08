LIVE Italia-Georgia basket 43-38, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: Azzurri a +5 dopo 20?, 17 punti di Simone Fontecchio (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 Gli Azzurri soffrono gli avvii di quarto questa sera, con la Georgia che riesce a piazzare per ben due volte due parziali da 7-0. Quando però si alza il LIVEllo della difesa, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco riescono a cambiare decisamente marcia mettendo la freccia e portandosi quindi davanti (toccando anche il +8 come massimo vantaggio sul 42-34). Tra i Georgiani non c’è nessun giocatore in doppia cifra (6 punti ciascuno per Bitadze e McFadden), ma gli ospiti segnano con maggiore efficacia da due (62.5%, contro il 33.33% degli Azzurri). La preghiera di Nico Mannion non va a bersaglio, con il secondo quarto che va in archivio: dopo 20? l’Italia è ancora avanti per 43-38, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:30 Glisoffrono gli avvii di quarto questa sera, con lache riesce a piazzare per ben due volte due parziali da 7-0. Quando però si alza illlo della difesa, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco riescono a cambiare decisamente marcia mettendo la freccia e portandosi quindi davanti (toccando anche il +8 come massimo vantaggio sul 42-34). Tra ini non c’è nessun giocatore in doppia cifra (6ciascuno per Bitadze e McFadden), ma gli ospiti segnano con maggiore efficacia da due (62.5%, contro il 33.33% degli). La preghiera di Nico Mannion non va a bersaglio, con il secondo quarto che va in archivio:20? l’è ancora avanti per 43-38, ...

