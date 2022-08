LIVE – Italia-Georgia 0-7, qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 27 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Georgia, match valido come secondo match della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Dopo la vittoria contro l’Ucraina, al PalaLeonessa per gli uomini di coach Pozzecco è tempo di sfidare i Georgiani, che saranno orfani di Shengelia infortunatosi contro l’Olanda, per mettere un altro tassello importante in ottica qualificazione. Inoltre, si tratta dell’ultimo impegno prima del via ufficiale alla fase finale degli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di sabato 27 agosto, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO qualificazioni Mondiali 2023 REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Latestuale di, match valido come secondo match della seconda fase di qualificazione aidi. Dopo la vittoria contro l’Ucraina, al PalaLeonessa per gli uomini di coach Pozzecco è tempo di sfidare ini, che saranno orfani di Shengelia infortunatosi contro l’Olanda, per mettere un altro tassello importante in ottica qualificazione. Inoltre, si tratta dell’ultimo impegno prima del via ufficiale alla fase finale degli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di sabato 27 agosto, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIOREGOLAMENTO ...

