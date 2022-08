LIVE Italia-Canada 3-0 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: ultimo set 39-37, buon debutto per gli azzurri (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia 22.56: Per oggi è tutto, l’Italia batte 3-0 (25-13, 25-18, 39-37) il Canada nella sfida d’esordio del Mondiale 2022. L’appuntamento con gli azzurri è per lunedì sera quando affronteranno la Turchia. buona serata! 22.55: Nel Canada Sclater unico in doppia cifra in attacco 22.53: Lavia top scorer degli azzurri con 18 punti, bene anche Romanò che è andato un po’ a corrente alternata ma ha chiuso comunque con 14 punti e il 55% in attacco, non da incorniciare la prova di Michieletto con 12 punti, 45% in attacco e 38% in ricezione, 11 punti per Galassi, migliore in campo assieme a Lavia e Giannelli 22.51: Due set senza storia e poi un terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’22.56: Per oggi è tutto, l’batte 3-0 (25-13, 25-18, 39-37) ilnella sfida d’esordio del Mondiale. L’appuntamento con gliè per lunedì sera quando affronteranno la Turchia.a serata! 22.55: NelSclater unico in doppia cifra in attacco 22.53: Lavia top scorer deglicon 18 punti, bene anche Romanò che è andato un po’ a corrente alternata ma ha chiuso comunque con 14 punti e il 55% in attacco, non da incorniciare la prova di Michieletto con 12 punti, 45% in attacco e 38% in ricezione, 11 punti per Galassi, migliore in campo assieme a Lavia e Giannelli 22.51: Due set senza storia e poi un terzo ...

