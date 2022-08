LIVE – Italia-Canada 2-0 (25-13, 25-18, 33-33): gironi Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA (Di sabato 27 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Canada, partita valevole per la Pool E dei Mondiali maschili 2022 di volley. Gli azzurri di Fefé De Giorgi esordiscono nella rassegna iridata contro la formazione nordamericana con l’obiettivo di conquistare subito punti importanti in chiave passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di sabato 27 agosto a Lubiana, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV gironi E TABELLONE DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Latestuale di, partita valevole per la Pool E deidi. Gli azzurri di Fefé De Giorgi esordiscono nella rassegna iridata contro la formazione nordamericana con l’obiettivo di conquistare subito punti importanti in chiave passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di sabato 27 agosto a Lubiana, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TVE TABELLONE DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

