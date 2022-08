L' Italvolley batte il Canada 3-0 all' esordio Il calabrese Lavia topscorer con 18 punti

(Di sabato 27 agosto 2022) La nazionale azzurra del volley parte bene ai Mondiali maschili di pallavolo , in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E,il3 a 0 ....

La nazionale azzurra del volley parte bene ai Mondiali maschili di pallavolo , in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E,il Canada 3 a 0 . Questi i parziali: 25 - 13, 25 - 18, 39 - 37. Per l'Italia, in campo dal primo minuto Roberto Russo, preferito a Simone Anzani, e Gianluca Galassi al centro, con Simone ...Nel basket impresa dell'Italia di Meo Sacchetti chela Nigeria 80 - 71 e si qualifica per i ... L'femminile con la Cina alle 14.45. Olimpiadi, le gare di oggi in diretta Ore 13.30 ...Buono il muro difesa, abbiamo fatto tanti muri, dobbiamo proseguire da quello che abbiamo fatto bene e male nel terzo set e andare avanti. Nel terzo set era normale che gli avversari tirassero fuori q ...Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. La nazionale italiana di volley parte col piede giusto nella rassegna mondiale di Polonia e Slovenia battendo a Lubiana il Canada in tre set: 25-13, 25-18 e ...