Gazzetta_it : L'intreccio che può portare Cristiano Ronaldo al Napoli: tutti i dettagli. Di @carlolaudisa #calciomercato - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: L'intreccio che può portare Cristiano Ronaldo al Napoli: tutti i dettagli. Di @carlolaudisa #calciomercato - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. L'intreccio che può portare Cristiano Ronaldo al Napoli: tutti i dettagli #CR7 - carlolaudisa : RT @Gazzetta_it: L'intreccio che può portare Cristiano Ronaldo al Napoli: tutti i dettagli. Di @carlolaudisa #calciomercato - Gazzetta_it : L'intreccio che può portare Cristiano Ronaldo al Napoli: tutti i dettagli. Di @carlolaudisa #calciomercato -

Calciomercato.com

Andata e ritorno, a un anno esatto di distanza. Jorge Mendes sta gestendo il passaggio di Cristiano Ronaldo a Napoli con un last - minute clamoroso, esattamente come quello dell'agosto scorsosegnò il divorzio tra la stella portoghese e la Juventus. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Il nuovopotrebbe presto concludersiC'era aria di rivoluzione in casa Juventus a maggio scorso, quando la stagione si è conclusa con un quarto posto deludente. E così è stato, tranne... Fiorentina: che intreccio di mercato con l'Empoli Il Manchester United ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato: con un piccolo rialzo (portando l'offerta a 100 milioni) gli olandesi potrebbero finalmente cedere.Jon Lopez è l’affascinante attore che interpreta Victor nella soap spagnola Un Altro Domani. Conosciamo meglio il protagonista, e scopriamo qualche curiosità sulla sua vita privata.