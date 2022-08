L’ex pallavolista Mastrangelo (Lega): «Più soldi allo sport e meno alla sanità». Poi chiarisce: «Le mie parole sono state travisate» (Di sabato 27 agosto 2022) «Bisogna investire di più nello sport, togliendo magari qualcosa alla sanità». sono queste le parole di Luigi Mastrangelo, ex capitano della nazionale azzurra di pallavolo e oggi capo del dipartimento dello sport della Lega. Secondo L’ex “muro” della nazionale ritiratosi nel 2013, nello sport «viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo». A tenere insieme il tutto c’è il concetto che lo sport è uno degli elementi cardine di una vita salutare: «Perché dobbiamo aver bisogno di prendere una medicina se possiamo star bene semplicemente facendo attività fisica? Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, poi però ci dedichiamo poco ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) «Bisogna investire di più nello, togliendo magari qualcosa».queste ledi Luigi, ex capitano della nazionale azzurra di pvolo e oggi capo del dipartimento dellodella. Secondo“muro” della nazionale ritiratosi nel 2013, nello«viene stanziato sempre molto poco e nellatantissimo». A tenere insieme il tutto c’è il concetto che loè uno degli elementi cardine di una vita salutare: «Perché dobbiamo aver bisogno di prendere una medicina se possiamo star bene semplicemente facendo attività fisica? Siamo tutti bravi a dire che loè salute, poi però ci dedichiamo poco ...

rombi_ti : RT @erretti42: Mastrangelo: 'Più fondi per lo sport, anche togliendoli alla sanità'. Poi l'ex pallavolista candidato con la Lega specifica:… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: Mastrangelo: 'Più fondi per lo sport, anche togliendoli alla sanità'. Poi l'ex pallavolista candidato con la Lega specifica:… - antobon2 : RT @erretti42: Mastrangelo: 'Più fondi per lo sport, anche togliendoli alla sanità'. Poi l'ex pallavolista candidato con la Lega specifica:… - N36volpe1973 : Mastrangelo: “Più fondi per sport, togliendo un po’ alla sanità”. L’ex pallavolista candidato con la #Lega poi spec… - ScarlettKKH : RT @erretti42: Mastrangelo: 'Più fondi per lo sport, anche togliendoli alla sanità'. Poi l'ex pallavolista candidato con la Lega specifica:… -