Letta dimentica l'alleato Fratoianni. Autogol social e rissa con Conte (Di sabato 27 agosto 2022) Mentre il governo sta lavorando a un nuovo decreto da licenziare la prossima settimana per far fronte ai nuovi rincari dei prezzi dell'energia, in vista di quello che ormai secondo molti sarà un inverno a rischio razionamento, i leader politici se le danno di santa ragione non solo nel merito delle misure da mettere in campo, ma soprattutto nel ricercare di chi è la responsabilità per non aver agito prima o per aver causato la caduta dell'esecutivo a guida Draghi e ora pretendere interventi urgenti. È durissimo il botta e risposta via social tra gli ex quasi alleati Enrico Letta e Giuseppe Conte. Il primo punta il dito contro Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e lo stesso leader M5s e chiede "con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto cadere il governo Draghi pretende oggi dal governo Draghi misure per la crisi ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Mentre il governo sta lavorando a un nuovo decreto da licenziare la prossima settimana per far fronte ai nuovi rincari dei prezzi dell'energia, in vista di quello che ormai secondo molti sarà un inverno a rischio razionamento, i leader politici se le danno di santa ragione non solo nel merito delle misure da mettere in campo, ma soprattutto nel ricercare di chi è la responsabilità per non aver agito prima o per aver causato la caduta dell'esecutivo a guida Draghi e ora pretendere interventi urgenti. È durissimo il botta e risposta viatra gli ex quasi alleati Enricoe Giuseppe. Il primo punta il dito contro Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e lo stesso leader M5s e chiede "con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto cadere il governo Draghi pretende oggi dal governo Draghi misure per la crisi ...

ManuelaFioren : RT @serracchiani: Secondo Giorgia Meloni sono stata “imposta” come capogruppo da Letta. Dimentica che ho sempre raccolto consensi mettend… - SBaronceli : RT @serracchiani: Secondo Giorgia Meloni sono stata “imposta” come capogruppo da Letta. Dimentica che ho sempre raccolto consensi mettend… - Simona_Manzini : RT @serracchiani: Secondo Giorgia Meloni sono stata “imposta” come capogruppo da Letta. Dimentica che ho sempre raccolto consensi mettend… - Civetta46262114 : RT @serracchiani: Secondo Giorgia Meloni sono stata “imposta” come capogruppo da Letta. Dimentica che ho sempre raccolto consensi mettend… - francybonghi : @spes2022 @Resistenza1967 @matteosalvinimi Dimentica volutamente il PD di letta e i 5stelle di DiMaio e Conte -