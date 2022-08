Letta “Destra drammaticamente ambigua su Russia e Putin” (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può tollerare l’ingerenza di una potenza straniera ostile. Se si è patrioti, se si è per l’Italia, si condannano gli interventi della Russia di Putin nella campagna elettorale e le azioni di spionaggio. Noi siamo seri e coerenti, la Destra drammaticamente ambigua. #Scegli”. Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. -foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può tollerare l’ingerenza di una potenza straniera ostile. Se si è patrioti, se si è per l’Italia, si condannano gli interventi delladinella campagna elettorale e le azioni di spionaggio. Noi siamo seri e coerenti, la. #Scegli”. Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico. -foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

