'Leao non vale 120 milioni di euro, ma non è il momento di venderlo' (Di sabato 27 agosto 2022) Gentile Procuratore, che il calciomercato non abbia più regole oramai è cosa risaputa e non spetta a me, umile spettatore tifoso mi... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Gentile Procuratore, che il calciomercato non abbia più regole oramai è cosa risaputa e non spetta a me, umile spettatore tifoso mi...

AntoVitiello : ???#Pioli: '#Leao deve pensare di continuare a migliorare e non sto allenando un giocatore pensando di poterlo perde… - pisto_gol : Se ci fosse trasparenza il designatore #Rocchi oggi dovrebbe spiegare a tutti come è possibile che il fallo di Hat… - capuanogio : Nel calcio di oggi per 120 milioni si vende chiunque. Il 25 agosto, se sei un grande club, non si vende nessuno nem… - cmdotcom : 'Leao non vale 120 milioni di euro, ma non è il momento di venderlo' - Maignangioia : @Ale_Mansi Che arrivino tra le prime quattro è scontato eh, il Napoli può anche giocarsi lo scudo. Sono forti. Il… -