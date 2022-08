Leao e Giroud si sbloccano | il Milan vince facile col Bologna E la difesa torna di ferro

Leggi su sportface

(Di sabato 27 agosto 2022) Ilritrova i gol di, che fin qui erano rimasti a secco nelle prime due giornate, econtro il. Dinon c’è nulla, per la verità, ma la sensazione è che una partita comunque giocata alla pari dalle due squadre sia inevitabilmente finita nelle mani dei campioni d’Italia, quasi per inerzia. Due bei gol dei padroni di casa, su errori dei felsinei ma anche su invenzioni dei singoli di assoluta classe che può schierare Pioli, tra cui Charles De Ketelaere che trova un assist bellissimo per, capace a sua volta di fornire una caramella da scartare a, che da bomber di classe al volo in acrobazia raddoppia e di fatto la chiude. Il, non spreca ...