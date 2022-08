Le ragazze (vincenti) del beach soccer (Di sabato 27 agosto 2022) «Cioè, ora le donne le pagano per gioa’ a pallone?». Amelio, Aldo, il Rimediotti e il Del Tacca non trovano pace. È estate, siamo a Pineta. La notizia del campionato italiano di patrocinato dal Comune non va proprio giù ai vecchietti detective del BarLume, tanto più che in squadra gioca Alice Martelli, la fidanzata del loro “capo” (il barista Massimo), una donna che fa pure il vicequestore: una con questa carica, dicono, mica può andarsene a giocare tutta scosciata e fare la centrocampista! Quando Marco Malvaldi ha scritto questo racconto per Sellerio dal titolo Donne con le palle era il 2016: il calcio femminile non era ancora professionistico (la serie A lo è da quest’anno) e quello in spiaggia era seguito dai locali, altro che Federcalcio. E invece oggi, e proprio a Pisa, città natale di Malvaldi, si allena la prima squadra nazionale femminile di beach ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 agosto 2022) «Cioè, ora le donne le pagano per gioa’ a pallone?». Amelio, Aldo, il Rimediotti e il Del Tacca non trovano pace. È estate, siamo a Pineta. La notizia del campionato italiano di patrocinato dal Comune non va proprio giù ai vecchietti detective del BarLume, tanto più che in squadra gioca Alice Martelli, la fidanzata del loro “capo” (il barista Massimo), una donna che fa pure il vicequestore: una con questa carica, dicono, mica può andarsene a giocare tutta scosciata e fare la centrocampista! Quando Marco Malvaldi ha scritto questo racconto per Sellerio dal titolo Donne con le palle era il 2016: il calcio femminile non era ancora professionistico (la serie A lo è da quest’anno) e quello in spiaggia era seguito dai locali, altro che Federcalcio. E invece oggi, e proprio a Pisa, città natale di Malvaldi, si allena la prima squadra nazionale femminile di...

