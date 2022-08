Le quattro mosse di Putin per la guerra perpetua (Di sabato 27 agosto 2022) Una serie di decreti, approvati dal Cremlino nelle ultime settimane, puntella la Federazione russa, famiglie e imprese, preparandole al conflitto a tempo indeterminato. A partire dal provvedimento che amplia le forze armate sopra i 2 milioni di unità Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 agosto 2022) Una serie di decreti, approvati dal Cremlino nelle ultime settimane, puntella la Federazione russa, famiglie e imprese, preparandole al conflitto a tempo indeterminato. A partire dal provvedimento che amplia le forze armate sopra i 2 milioni di unità

Considerando anche i Carabinieri, l'Italia avrebbe forze armate pari allo 0,5% della popolazione (300.000 su circa 60 milioni), contro lo 0,8% della Russia (se ci si limita al numero dei militari), ...